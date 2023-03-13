Готовившегося к ЕГЭ лицеиста нашли мертвым в Новосибирске Ngs.ru: готовившегося к ЕГЭ лицеиста нашли мертвым в квартире в Новосибирске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Новосибирске 18-летний школьник покончил с собой, сообщает Ngs.ru со ссылкой на правоохранительные органы. По данным портала, подросток готовился к ЕГЭ. По факту суицида проводится доследственная проверка.

Источник уточнил, что в школе детей заверяли в крайней важности успешной сдачи экзамена, так как от этого зависит дальнейшая жизнь.

Учителя неоднократно говорили детям, что от ЕГЭ зависит вся их судьба и вся дальнейшая жизнь, — рассказал инсайдер.

Семейный психолог Ирина Айгильдина рассказала, что многие преподаватели травят детей, запугивая их перед сдачей ЕГЭ. Она рассказала, что преподаватели часто убеждают школьников не сдавать тот или иной экзамен из-за боязни испортить репутацию перед коллегами, если ребенок не справится. Психолог уточнила, что детям надо с детства объяснять, что ошибки и неудачи являются частью жизни, а также поддерживать их.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в Москве школьники готовили массовое самоубийство. Об этом стало известно, когда 11-летняя девочка во время приема у специалиста Центра психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой рассказала о планах детей.