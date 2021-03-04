Готовившего теракт калининградского жителя сдали «бдительные граждане»

https://static.news.ru/photo/8ef90d74-7d09-11eb-a828-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подозреваемый в подготовке теракта в Калининградской области работал фотографом, ему 42 года, он женат и у него есть 18-летний сын. Такие подробности рассказали в региональном управлении ФСБ.

Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт на территории Калининградской области. Преступники планировали совершить его на одном из местных объектов энергетики.

Цель его была совершить действия устрашающего власти характера, — цитирует сообщение «МК».

В ФСБ также сообщили, что в поле зрения органов безопасности он попал «благодаря информации, полученной от бдительных граждан».

Президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ 24 февраля сообщил, что в декабре 2020 года была уничтожена последняя организованная террористическая банда, совершавшая преступления в Чечне и Ингушетии. В настоящее время «идёт работа на дальних подступах», например, в Сирии, сказал глава государства.

Президент также отметил, что террористические группировки хотят восстановить активность в России, и призвал спецслужбы к бдительности, передавал NEWS.ru.