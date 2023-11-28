Готовившего серию терактов безработного задержали в Татарстане

Фото: НАК

В Татарстане задержан 30-летний безработный мужчина, который планировал серию терактов на территории региона, сообщает Telegram-канал SHOT. При обыске у него были обнаружены компоненты для создания самодельных взрывных устройств, а также переписка с членами легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

По данным канала, подозреваемый хранил у себя дома 3 кг аммиачной селитры, семь таймеров для детонатора, два часовых механизма, механический таймер-замыкатель, квадрокоптер с системами сброса для него и дополнительными аккумуляторами и пять мобильных телефонов. Кроме того, после задержания он показал силовикам свой схрон в лесу, в котором находились 17 бутылок с керосином.

Мужчина признался, что намеревался устроить пожар на территории танкового училища в Казани, а также совершить несколько диверсий на железной дороге в республике. В отношении него возбуждены уголовные дела, ему грозит более 20 лет колонии. Задержанный уже имеет судимость по статье о возбуждении ненависти и вражды.

Ранее сотрудники полиции и ОМОНа задержали в Раменском гражданина Молдавии, устроившего в конце лета поджог на перегоне Овражки — Родники в Люберецком районе. В этом районе сгорели три шкафа управления электрообогревом стрелок. Мужчина сообщил, что совершил поджог по заданию украинских кураторов, которые обещали ему вознаграждение в размере 10 тысяч рублей.