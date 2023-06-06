«Готовили провокацию»: военный эксперт о ситуации в Белгородской области Военный эксперт Михайлов назвал провокацией предложение ДРГ встретиться с Гладковым

Фото: МО Украины

Предложение легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) встретиться с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым для обмена племенными могло оказаться провокацией, считает директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов. В разговоре с «360» он предположил, что диверсионно-разведывательные группы хотели захватить самого губернатора.

На мой взгляд, они вообще планировали схватить самого Гладкова, потому что этот губернатор действительно заслуживает уважения. <...> Думаю, что они готовили именно провокацию, потому что не случайно там завязалось боестолкновение именно в тот момент, когда ожидалась встреча, — подчеркнул эксперт.

По словам Михайлова, подобных ситуаций нельзя допускать на территории России. Эксперт призвал проводить спецоперацию по примеру Израиля, который искал противников «по всему миру». Он также отметил, что верить ВСУ и президенту Украины Владимиру Зеленскому нельзя. Михайлов считает, что важно решить все задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным, чтобы ситуации, которые происходят в Белгородской области, больше никогда не повторялись.

Эксперт предполагает, что Минобороны России прикладывает максимум усилий, чтобы установить личности проникнувших в Белгородскую область. Михайлов также считает, что ВСУ пытаются отвлечь внимание от возможных контрударов по другим направлениям.

Мы должны тогда обеспечить безопасность везде. И на местах, где можно ожидать ударов по нашим территориям, и даже неожидаемых, то есть просчитывать все варианты, — заключил эксперт.

Гладков ранее сообщил, что диверсионно-разведывательная группа, с которой шел бой в Новой Таволжанке, потребовала встречи с ним. Он заявил, что члены ДРГ предлагали обсудить с ним обмен пленных. Минобороны РФ информацию не комментировало.