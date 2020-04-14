Гостиницы и санатории Сочи закроют до 1 июня 2020 года

https://static.news.ru/photo/9c2a22a4-7e49-11ea-b235-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Власти города Сочи опубликовали обращение к владельцам пансионатов, гостиниц и санаториев. Оно размещено на официальном сайте администрации города.

Все гостиницы, санатории, отели и пансионаты Сочи работают в режиме «до последнего гостя», затем они должны быть закрыты до 1 июня, — говорится в сообщении.

На сегодняшний день в сочинских заведениях осталось менее 1,5 тысячи отдыхающих. Ещё около 300 людей живут в санаториях города.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперты назвали приблизительные сроки восстановления гостиничного рынка после пандемии в России.