Гостиницы и санатории Сочи закроют до 1 июня 2020 года

Власти города Сочи опубликовали обращение к владельцам пансионатов, гостиниц и санаториев. Оно размещено на официальном
Все гостиницы, санатории, отели и пансионаты Сочи работают в режиме «до последнего гостя», затем они должны быть закрыты до 1 июня, — говорится в сообщении.
На сегодняшний день в сочинских заведениях осталось менее 1,5 тысячи отдыхающих. Ещё около 300 людей живут в санаториях города.
Ранее NEWS.ru писал, что эксперты назвали приблизительные сроки восстановления гостиничного рынка после пандемии в России.
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