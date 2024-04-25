Гость из Марий Эл ударил ножом полицейского в Татарстане В Татарстане задержали пырнувшего полицейского ножом мужчину

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Татарстане задержали мужчину, который нанес полицейскому несколько ударов ножом в ходе пьяной драки у бара, сообщает пресс-служба управления МВД. Известно, что устроитель поножовщины — 20-летний гость из Республики Марий Эл. Он и еще пять посетителей бара ввязались в потасовку у питейного заведения и оказали сопротивление силовикам.

Один из участников драки оказал полицейскому активное сопротивление и нанес ему несколько ударов ножом в область живота, после чего попытался скрыться. В ходе преследования сотрудниками полиции на ул. Профсоюзной нападавший был задержан. Им оказался 20-летний уроженец Республики Марий Эл, — сообщили в полиции.

Всего на месте были задержаны пятеро участников драки. Известно, что полицейского доставили в больницу и его жизни ничего не угрожает.

Ранее Следственный комитет России опубликовал видео после задержания подозреваемого в нападении на полицейских в подмосковном Щелково, в результате которого был убит один сотрудник правоохранительных органов. При обыске был обнаружен схрон оружия. Изъяты автомат, пистолет, большое количество пуль, гильз и патронов, а также контейнеры с веществом, внешне похожим на наркотики.