Госслужащий в Оренбурге едва не задушил невесту в первую брачную ночь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Оренбурге в больницу попала 19-летняя девушка, избитая супругом в первую брачную ночь, сообщил юрист и участник Общероссийского народного фронта Дмитрий Болдырев в своем Telegram-канале. По его словам, мужчина — сын профессора МГЮА и государственный служащий. На теле девушки видны следы от удушения и синяки.

В ночь с субботы на воскресение в нашу больницу имени Пирогова привезли молодую девушку 19 лет, которая еле выжила в свою первую брачную ночь. <...> Горе-мужинек, сынок профессора МГЮА, а сейчас государственный служащий, находясь в невменяемом состоянии, избил ее, даже пинал ногами и душил, о чем говорят характерные следы на теле и шее девушки, — пишет Болдырев.

Согласно пересказу юриста, абьюзер утверждал, что девушка ничего не сможет ответить ему, поскольку родилась в обычной семье, а его отец «все зарешает», если она обратится в органы.

Девушка запугана и боится за себя и своих родственников, которым уже поступают угрозы от несостоявшихся родственников. <...> У меня есть информация, что этот дегенерат работает в аппарате губернатора. Когда выродок из правительства избивал девушку, он орал на нее, что она его вещь и он может ее даже убить и ничего ему за это не будет, — пересказывает слова потерпевшей правозащитник.

В управлении МВД изданию «Урал56.Ру» подтвердили, что начата проверка по этому инциденту. Девушка написала заявление на супруга.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае бывший депутат районного совета села Тасеево Александр Хаконов отправился в зону проведения СВО вместо отбытия наказания за убийство супруги в марте 2022 года. Мужчина был приговорен к девяти годам и восьми месяцам лишения свободы.