«Господи, прости, я не хотел»: нижегородец убил кота и хотел закопать Нижегородец убил кота и хотел закопать, но его задержали

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жителя Нижнего Новгорода задержали по подозрению в убийстве кота, сообщили в ГУ МВД по региону. Против него возбудили уголовное дело о жестоком обращении и животными и три административных протокола (неповиновение полиции, мелкое хулиганство и появление в общественных местах в состоянии опьянения). Во время задержания у мужчины обнаружили тело животного. Ему грозит три года лишения свободы.

Полицией возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, причинившего повреждения коту. 20 мая 2024 года около 12 часов в дежурную часть ОП №1 УМВД России по г. Нижнему Новгороду по телефону местная жительница сообщила о том, что около 8:40 мужчина у д. 42 по улице Пермякова неоднократно ударил кота ногой и животное не подает признаков жизни, — сказано в сообщении.

Как пишет Telegram-канал Ni Mash, мужчина сначала натравил на кота собаку, а затем дважды пнул. Это заметила местная жительница. Во время допроса задержанный признался, что хотел закопать кота.

Господи, прости меня, пожалуйста. Я не хотел его убить, — сказал он во время задержания.

Ранее в Югре живодеры напали на щенка с железными палками и выбили ему зубы. По словам местной жительницы, над животным издевалась компания подростков. Очевидцы уже дали показания полиции, а бывшая хозяйка щенка сообщила, что отдала его своему знакомому.