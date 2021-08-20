Госкорпорации выгонят из Москвы в регионы

Крупнейшие госкорпорации России могут выселить из Москвы в регионы РФ. Такой сценарий рассматривают в правительстве, утверждает URA.RU со ссылкой на источники в кабмине.

Такой шаг позволит наполнить бюджет регионов, в которые перенесут штаб-квартиры, уверены власти. Многие субъекты испытывают особые сложности из-за ударившей по ним пандемии COVID-19. По словам инсайдера, эту тему регулярно «тестируют на разных совещаниях в правительстве».

Пока всеобщей мобилизации нет. И такого, чтобы главу компании к стенке поставили и сказали: „Либо переводи, либо уходи“, — тоже нет. Но вопрос в стадии обсуждения, — сказал собеседник издания.

Примером добровольного ухода из Москвы стал «Газпром», который 3 августа был зарегистрирован в налоговых органах Санкт-Петербурга. Но пока это скорее исключение из правил.

Раньше «Газпрома» из столицы переселился только ВТБ. Он стал платить налоги в Петербурге ещё в 2005 году. Впрочем, это не мешает ему иметь головной офис всё-таки в Москве.

По мнению научного руководителя Института региональных проблем, экс-сотрудника администрации президента Дмитрия Журавлёва, говорить о тенденции на перевод корпораций из Москвы в регионы пока рано. Трендом это может стать, только если это заставит сделать лично президент Владимир Путин, уверен он.

Ранее эксперты назвали мечту Шойгу о переносе столицы в Сибирь нереальной. Для того чтобы создать крупные города с нуля в Сибири и перенести туда столицу, необходимо огромное количество денег. Но конечный результат всё равно себя не оправдает.