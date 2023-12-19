Госинспекторы Бурятии помешали браконьеру устроить охоту на копытных Госинспекторы задержали мужчину за незаконную охоту в Бурятии

Фото: Бурприроднадзор

В Кяхтинском районе Бурятии государственные инспекторы Бурприроднадзора помешали браконьеру, который планировал устроить незаконную охоту на копытных, пишет «МК в Бурятии» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Госинспекторы проводили рейд, в ходе которого осмотрели более 10 автомобилей.

Как уточняет издание, мужчину задержали недалеко от села Тамир. При себе у него было огнестрельное расчехленное оружие и при этом отсутствовало разрешение на охоту. Госинспектор составил протокол по административной статье. Согласно статье 8.37 КоАП РФ, за незаконную охоту грозит штраф до четырех тысяч рублей и лишение права на осуществление охоты до двух лет. Должностным лицам по этой же статье предусмотрен штраф до 35 тысяч рублей.

Согласно Правилам охоты, при себе у человека должен быть охотничий билет, разрешение на оружие и на добычу ресурсов. Оружие при этом должно находиться в чехле или кобуре.

Ростовские пограничники ранее изъяли у браконьеров краснокнижной рыбы почти на семь миллионов рублей. Как отмечается, операцию по удалению браконьерских сетей силовики провели в акватории Таганрогского залива. В сетях находились 21 особь русского осетра, три севрюги и две стерляди.