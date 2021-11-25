Госинспектора задержали в Бурятии за помощь браконьеру

Госинспектора Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству задержали в Бурятии по подозрению в коррупции. На него возбудили уголовные дела за превышение должностных полномочий и получение взятки, сообщает «МК в Бурятии», ссылаясь на пресс-службу Восточного МСУТ СК России. По версии следствия, госинспектор помогал браконьеру в незаконной добыче рыбы.

Чиновник активно оказывал местному жителю помощь в вылове рыбы, предоставлял информацию о местонахождении постов рыбоохраны и полиции, об их времени работы и месте дислокации, а также о времени и продолжительности полета квадрокоптеров над Байкалом, — рассказали в СК.

Сейчас решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения в виде заключения под стражу.

В ведомстве разъяснили, что 17 сентября 2021 года сотрудники Улан-Удэнского линейного отдела МВД России на транспорте задержали местного жителя с уловом омуля на сумму более 3 млн рублей. Проверка показала, что пособником браконьера оказался сотрудник Росрыболовства с функцией контроля за сохранением водных биологических ресурсов.

Было установлено, что он получил взятку в 115 тысяч рублей за покровительство и помощь в добыче рыбы.

Ранее за взятку задержали главу администрации Белогорска Игоря Ипатко. По данным управления ФСБ по Крыму, Ипатко задержали при получении взятки в размере 1,4 млн рублей за покровительство бизнесу.