Госдума одобрила возврат Волгоградской области к московскому времени

https://static.news.ru/photo/da7ca4d6-3a10-11eb-9198-fa163e074e61_660.jpg Фото: region_34/vk.com

Депутаты Госдумы приняли закон о переводе Волгоградской области в часовой пояс с московским временем. Регион исключили из 3-й часовой зоны (МСК+1, UTC+4) и отнесли его ко 2-й часовой зоне (МСК, UTC+3).

Волгоградская область перешла в третью часовую зону 28 октября 2018 года после проведённого референдума. В марте 2020 года областные депутаты постановили провести опрос на эту тему среди жителей региона ещё раз. Опрос состоялся 1 июля, в день голосования по поправкам в Конституцию. В результате более 65% жителей Волгоградской области высказались за переход к московскому времени.

После этого региональные депутаты 20 августа приняли постановление о внесении в Госдуму проекта федерального закона, вносящего изменения в статью 5 ФЗ «Об исчислении времени».

Как писал NEWS.ru, в Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект об отказе от сезонного перевода часов. Целью инициативы называется «борьба с российской агрессией». О регистрации проекта правовой нормы сообщил автор инициативы — первый заместитель спикера Рады Руслан Стефанчук. Парламентарий заявил, что на неподконтрольных Киеву территориях на востоке страны «противоправно установлено время государства-агрессора» (в украинских правящих кругах таким термином обозначают РФ). Отказ от перевода часов и фиксация киевского зимнего времени должны способствовать евроинтеграционным стремлениям граждан страны, по замыслу автора.