Госдеп: США не причастны к подрыву Крымского моста

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Вашингтон не имеет отношения к подрыву Крымского моста, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер во время выступления перед журналистами, передает ТАСС. По его словам, информация о причастности США к теракту не соответствует действительности.

Это абсолютно не правда, — сказал Миллер.

Так он отреагировал на заявление посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова. Дипломат ранее обвинил Белый дом в укрывательстве украинских радикалов. Это, по его словам, позволяет говорить, что США имеют отношение к подрыву моста через Керченский пролив.

Ранее стало известно, что выжившая при теракте девочка не знает о гибели родителей. Пара стала жертвой атаки Вооруженных сил Украины на Крымский мост, которая произошла 17 июля. Тела погибших доставят в Новый оскол из Белгородской области. Их планируют похоронить на местном кладбище. Врачи собираются сообщить ребенку о гибели родителей уже после выздоровления.

По словам главного врача Детской краевой клинической больницы в Краснодаре Елены Клещенко, девочка находится в стабильном состоянии. В настоящее время рассматривается ее перевод в одну из федеральных клиник Москвы. Этот вопрос сейчас находится на обсуждении.