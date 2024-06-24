Горящий канат экстремалов улетел в зрителей и попал на видео Горящий канат улетел в детей на выступлении экстремалов в Свердловской области

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Горящий канат улетел в зрителей во время выступления экстремалов в Свердловской области, сообщает Telegram-канал «112». На опубликованных кадрах видно, как двое участников шоу раскручивают веревку, пока третий совершает прыжки на велосипеде. В этот момент кусок инвентаря вылетает в сторону зрителей, в первых рядах которых стояли дети.

Как отмечается, инцидент произошел во время празднования дня рождения Среднеуральского медеплавильного завода. По данным канала, площадку для выступления уменьшили из-за луж, поэтому спортсменам пришлось подвинуться ближе к зрителям. На место сразу же вызвали скорую, обошлось без пострадавших.

Тем временем Telegram-канал Ural Mash сообщает, что пострадавшие все-таки были. Легкие ожоги получил ребенок, врачи оказали ему первую помощь. Организаторы считают, что веревка оказалась бракованной.

Ранее в Казани вечеринка на пляже «Локомотив» закончилась для одного из участников смертью, еще двое гостей мероприятия с отравлением попали в больницу. На праздник под открытым небом собрались сотни людей, и в какой-то момент одному их них стало плохо. Участники вечеринки попытались помочь ему, сделав искусственное дыхание и массаж сердца. Свидетели предположили, что пострадавшие могли принять какие-то запрещенные вещества. Причины смерти и отравлений устанавливаются.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.