Горящий камыш угрожает селу в Астраханской области МЧС: селу Осыпной Бугор в Астраханской области угрожает природный пожар

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Пожарные защищают от огня село Осыпной Бугор в Астраханской области, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале. Возгорание носит природный характер. Площадь пожара, который охватил камыши и сухую растительность, составляет около тысячи квадратных метров.

Недалеко от села Осыпной Бугор горит камыш и сухая растительность. Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров, огнем уже пройдено 3 Га. Силы и средства МЧС России защищают от огня жилые дома и хозпостройки. Проводится окарауливание, — говорится в сообщении.

К настоящему моменту удалось локализовать пожар и устранить открытое горение. Продолжается проливка отдельных очагов тления, а также окарауливание населенного пункта. В общей сложности в работах задействованы 60 специалистов спасательной службы и 20 единиц спецтехники.

Кроме того, мощные природные пожары бушуют в Приморском крае. По информации правительства региона, пожарным удалось предотвратить переход огня на населенные пункты. Местные жители сообщили, что в одном из районов также был замечен огненный торнадо.

Ранее сообщалось, что масштабный природный пожар Smokehouse Creek, который разгорелся в американском штате Техас, перекинулся на часть граничащей с ним Оклахомы. Местные власти начали эвакуацию населения. Пламя уничтожило около 13 тысяч гектаров территории в Оклахоме за два дня.