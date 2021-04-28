Горячая вода появится в столице Крыма впервые с лета прошлого года

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Горячую воду, которую в Симферополе отключили в августе 2020 года, вновь начнут подавать в дома с 1 мая. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов в социальных сетях.

По его словам, накопленного объёма в водохранилищах хватит до конца года как для холодного, так и для горячего водоснабжения в столице республики.

Надеемся, что погода также будет нам способствовать, — написал Аксёнов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Симферополь с 24 апреля переведён на новый график подачи холодной воды, она стала подаваться населению с 06:00 утра до полуночи. До этого холодную воду подавали лишь по шесть часов в сутки, а горячей воды не было с лета прошлого года. Её будут подавать с мая по аналогичному графику.

Вместе с тем, уточнил Аксёнов, в Ялте и Алуште график подачи воды пока останется прежним. Глава республики заверил, что это вынужденная мера. Тем не менее он выразил надежду на то, что «в ближайшее время, возможно, получится принять ряд решений, которые позволят разрядить ситуацию».

До 2014 года до 85% потребностей полуострова в воде через Северо-Крымский канал обеспечивала Украина, однако после вхождения Крыма в состав России прекратила подачу. Водоснабжение осуществлялось за счёт водохранилищ и из скважин, но за 2020 год запасы воды значительно сократились.

Для решения проблемы правительство РФ направило около 50 млрд рублей на реализацию комплексного плана по водоснабжению Крыма. Решить этот вопрос кабинету министров поручил президент России Владимир Путин. Среди принимаемых мер разработка новых источников воды, возведение гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения, водоотведения, а также капитальный ремонт инфраструктуры.