Горячая линия курортов Кубани заработала в круглосуточном режиме Горячая линия курортов Кубани заработала в круглосуточном режиме после ЧП в Крыму

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Горячая линия курортов Кубани начала работать в круглосуточном режиме после взрыва на Крымском мосту. Операторы информируют людей о паромной переправе, сухопутном объезде и возобновлении движения легкового автотранспорта по Крымскому мосту. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Горячая линия курортов перешла на круглосуточный режим работы. Такое решение приняли в краевом министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия в связи с чрезвычайной ситуацией на Крымском мосту, — сказано в сообщении.

Звонки на горячую линию поступают как от отдыхающих на курортах края, так и в Крыму. Вопросы о продлении пребывания туристов в регионе решаются в индивидуальном порядке. Обратиться можно по бесплатному телефону 8 (800) 200-60-90.

Ранее Минтранс РФ заявил, что пассажиров паромов, следующих из Крыма в порт Кавказ, бесплатно довезут до гостиниц Анапы. Для этих целей подведомственная Минтрансу АНО «Единая транспортная дирекция» задействует собственные автобусы.