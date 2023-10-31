Города Камчатки может накрыть слоем пепла МЧС: на Камчатке ожидается пеплопад из-за извержения Ключевского вулкана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В некоторых населенных пунктах Камчатки может выпасть незначительное количество пепла, которое при извержении выбросил в воздух вулкан Ключевской, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. На данный момент пепловый шлейф распространяется в западном направлении, уточнили в ведомстве.

Из вулкана Ключевского был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 10 000 метров. Пепловый шлейф распространяется в западном направлении. При изменении направления ветра, продолжит распространяться на юг и в населённых пунктах Усть-Камчатского, Мильковского, Елизовского районов, а также Петропавловске-Камчатском и Вилючинске не исключается выпадение незначительного количества пепла, — отметили в пресс-службе.

Ранее специалисты Геофизической службы РАН спрогнозировали извержение Ключевского вулкана на Камчатке. В ближайших населенных пунктах уровень пеплопада может достигать нескольких миллиметров, а высота пепловой колонны может составить 12 километров. Вместе с этим лавовые потоки достигнут нескольких километров, от таяния ледника возможны протяженные грязевые потоки, отметили в РАН. Как пояснили эксперты, на станции «Крестовский» амплитуда вулканического дрожания выросла до 2,1 миллимикрона в секунду. Такое в истории РФ наблюдалось всего дважды — во время серьезных извержений 1994 и 2013 годов.