Город в Белгородской области подвергся атаке беспилотника ВСУ Гладков: украинский БПЛА атаковал город Грайворон в Белгородской области

Фото: МО Украины

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал город Грайворон Грайворонского городского округа, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его информации, пострадавших среди местных жителей нет.

Город Грайворон Грайворонского городского округа подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет, выбиты окна в одном частном жилом домовладении. Оперативные службы работают на месте, — следует из заявления.

Ранее украинские военные атаковали FPV-дроном город Шебекино. Повреждения получили частный жилой дом и припаркованный возле него автомобиль. Как уточнил Гладков, никто из гражданских в результате инцидента не пострадал.

Утром 28 мая в Минобороны РФ также предупредили, что дежурные средства ПВО ликвидировали три беспилотника Вооруженных сил Украины над российскими регионами. Так, один БПЛА был уничтожен над территорией Курской области, еще два — над Белгородской областью.

Кроме того, обломки сбитого дрона упали на частный дом в микрорайоне Кучино в Балашихе. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, никто из местных жителей не пострадал, все успели эвакуироваться.