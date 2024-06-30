«Город превратили в помойку»: жители Батайска жалуются на сжигание мусора Жители Батайска массово жалуются на едкий дым из-за незаконного сжигания мусора

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Жители Батайска в Ростовской области массово жалуются на нелегальное сжигание мусора в черте города, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Со ссылкой на местных жителей он сообщил, что граждане страдают от едкого дыма и хотят обратиться в прокуратуру.

Жители собирают подписи в прокуратуру. Город реально превратили в помойку, — отмечают горожане.

По данным канала, проблемы с незаконным сжиганием мусора в городе наблюдаются на протяжении нескольких последних лет, при этом зачастую свалки поджигают прямо в черте города. Также сообщается, что из-за этого периодически появляются неконтролируемые очаги возгорания, а экстренные службы регулярно получают сигналы о пожарах.

Ранее российский дальнобойщик, обнаруживший гуманитарную помощь для российских военнослужащих на свалке, стал фигурантом уголовного дела по статье о незаконном хранении боеприпасов. Сообщается, что у мужчины на протяжении шести месяцев проводят обыски.

До этого в Татарстане обнаружили незаконную свалку с национальным лакомством — баурсаком. В региональном Министерстве экологии отметили, что свалку ликвидировали в оперативном порядке, ответственные за происшествие выясняются.