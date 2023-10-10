Горняков шахты «Ерунаковская» в Новокузнецке эвакуируют из-за пожара

Фото: Григорий Ифтодий/РИА Новости

В Новокузнецке Кемеровской области эвакуируют горняков шахты «Ерунаковская» из-за пожара, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы. В настоящее время шахта остановлена, в ней находились более 250 человек. Отмечается, что причиной возгорания могло стать замыкание во внешнем оборудовании.

Поступило сообщение о пожаре на территории шахты «Ерунаковская», шахта остановлена, горняки самостоятельно поднимаются на поверхность, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что горняков из нескольких шахт одновременно эвакуировали в Кузбассе, на подстанции произошло замыкание. По данным МЧС, причиной эвакуации стала остановка главных вентиляторов проветривания в шахтах.

В августе глава Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что на шахтоучастке «Октябрьский» в Полысаево Кемеровской области произошло возгорание, в результате чего пришлось проводить эвакуацию работников. Пожар возник в тот момент, когда работники занимались демонтажом неиспользуемого вентилятора. Огонь впоследствии ликвидировали.

До этого сообщалось, что в Ростовской области на шахте «Октябрьская-Южная» произошел пожар с последующим обрушением горных пород. В результате инцидента под землей оказались заблокированы 10 горняков. Спустя некоторое время их удалось вызволить из шахты. Пострадавших нет.