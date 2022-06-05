Горняков «Комсомольского» рудника спасли от подземного пожара Горняки «Комсомольского» рудника вышли на поверхность, пострадавших нет

Фото: Horst Ossinger/dpa/Global Look Press

Все горняки успешно эвакуированы с рудника «Комсомольский» в Норильске, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Норникеля». Экстренная эвакуация проводилась в связи с пожаром на глубине несколько сотен метров, возникшего из-за короткого замыкания на погрузочной технике.

Согласно информации агентства, были эвакуированы 36 человек, пострадавших среди них нет. Рудник возобновит работу в ближайшее время.

5 июня поступило сообщение о задымлении на горизонте -471 м рудника «Комсомольский». Причина – задымление в моторном отсеке погрузочно-доставочной машины. Силами военизированных горно-спасательных подразделений задымление локализовано. Пострадавших нет. Персонал рудника выведен на поверхность, — говорится в сообщении.

В конце апреля на шахте «Ерунаковская-8» в Кузбассе произошёл взрыв водоотвода. В МЧС сообщили, что в результате аварии погиб один человек и ещё один пострадал. Остальные сотрудники, более 200 человек, были эвакуированы.