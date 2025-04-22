Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск РФ «Север», сообщил об освобождении Горнальского монастыря от ВСУ. По его данным, на зачистку территории обители от украинских солдат потребовалось более 10 дней. Что значит освобождение монастыря с военной точки зрения, почему об этом сообщают второй раз, когда ВС РФ возьмут село Горналь — последний занятый противником населенный пункт Курской области — в материале NEWS.ru.
Что известно об освобождении российскими военными Горнальского монастыря
22 апреля Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск РФ «Север», сообщил об освобождении Горнальского монастыря от ВСУ.
«В ходе упорных боев, продолжавшихся более 10 дней, „Бесстрашные“ сломили сопротивление противника и выполнили свой священный долг, освободив Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь на юге Суджанского района. Находящийся на возвышенности монастырский комплекс рассматривался противником исключительно как военный объект, на территории которого были размещены артиллерийские установки, оборудованы ПУ БПЛА, в исторических зданиях дислоцировался личный состав ВСУ», — сообщил канал.
Минобороны РФ не комментировало эту информацию.
Позднее данные об освобождении монастыря подтвердили другие источники российских СМИ. Они также сообщили, что, судя по радиоперехватам, среди солдат ВСУ в обители были иностранцы, которые переговаривались на английском и испанском языках. Однако тела наемников после освобождения монастыря не были обнаружены. Не исключено, что военные ВСУ их сожгли или обезобразили.
Минобороны РФ эту информацию не комментировало.
По данным российских СМИ, несколько групп Вооруженных сил Украины при бегстве из Горнальского монастыря подорвали его исторические строения. Скит получил сильные повреждения. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил в Telegram-канале, что монастырь вновь отстроят.
«Даже покидая Курскую область, [ВСУ] постарались максимально разрушить православную святыню, прикрываясь ее обителью. Ничего! Отмолим! Отстроим!» — написал Мирошник.
Что значит взятие Горнальского монастыря для российских военных
Освобождение монастыря имеет в большей степени политическое значение, чем военное, отметил в разговоре с NEWS.ru независимый военный эксперт Александр Храмчихин.
«В глобальном смысле смешно говорить о военном значении взятия монастыря. Это даже не населенный пункт, не перекресток дорог. Какое может быть военное значение? Оно чисто политическое. Для России — почти полностью освобождена Курская область, для Киева — утрачены позиции на Курщине. Для украинцев это был важный имиджевый момент, гипертрофированный до ненормальности, но сейчас так устроено украинское общество. ВСУ цеплялись за каждую позицию, в том числе и за монастырь», — высказал мнение Храмчихин.
В свою очередь военэксперт полковник запаса Геннадий Алехин пояснил NEWS.ru, что взятие обители имеет двоякое значение. Во-первых, это важно с морально-психологической стороны. Древний монастырь православной церкви после всех нападок и гонений на РПЦ со стороны Киева имеет для россиян сакральное значение. Он является одним из символов противостояния неонацизму и агрессивному влиянию Запада.
Во-вторых, по словам Алехина, взятие монастыря важно с военной точки зрения. Он расположен на господствующей высоте, с которой можно контролировать территорию вокруг: наблюдать за противником, а также вести корректировку артиллерийских и авиационных ударов по врагу.
«Этот монастырь важен не только сам по себе, но и для полного освобождения территорий вокруг, например села Горналь, бои за которое еще идут», — подчеркнул Алехин.
Минобороны РФ эту информацию не комментировало.
Почему Горнальский монастырь освобождали дважды
Впервые об освобождении монастыря сообщили еще 16 апреля. Тогда Telegram-канал SHOT писал, что российские морпехи отбили Свято-Николаевскую Белогорскую обитель и ликвидировали около двух сотен бойцов ВСУ. Однако вскоре появилась информация о продолжающихся боях за монастырь и внутри него. Алехин предположил, что журналисты поспешили с выводами об освобождении святыни.
«Как говорится в поговорке, „поперед батьки в пекло полезли“. Не нужно спешить, следует проверять информацию», — отметил военэксперт.
По его словам, освобождение монастыря затянулось на 10 дней из-за расположения обители и особенностей ее архитектуры.
«Монастырь расположен в соответствии с канонами древнерусской архитектуры — на высоте. Высоту штурмовать всегда сложнее, чем объекты на равнине. Кроме того, монастырь старинный, ему не одна сотня лет. Такие объекты раньше строили как крепости, так что военным ВСУ было удобно в нем закрепиться. Там и толстые стены, и подземные помещения, где удобно укрываться», — пояснил Алехин.
19 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что российские войска завершают операцию по вытеснению украинских сил с территории монастыря.
«В районе Горналя завершается зачистка территории Горнальского мужского монастыря. И штурмовые группы морской пехоты ведут боевые действия по разгрому подразделения противника в Горнале и прилегающих к нему рощах», — сказал Герасимов.
Когда ВС РФ полностью освободят Курскую область
По словам Алехина, полное освобождение территории Курской области должно произойти быстро, поскольку единственный населенный пункт, контроль над которым пытаются удержать ВСУ, — приграничное село Горналь.
«Если сохранятся такие темпы, как сейчас, то это должно быть делом нескольких дней. Осталось совсем чуть-чуть», — заключил он.
Ранее зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий сообщил, что российские военные проводят наступательную операцию в районе Горналя. По словам парламентария, войска начали окружать населенный пункт, наступая с двух сторон, чтобы создать котел для украинской группировки.
Министерство обороны РФ заявило, что войска группировки «Север» нанесли поражение подразделениям ВСУ в районе Горналя.
«Подразделениями группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, механизированной, десантно-штурмовой бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Горналь», — сообщило ведомство.
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