Горнальский котел: как ВСУ выкуривают из последней «норы» под Курском

Фото: Социальные сети

ВС Украины

Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск РФ «Север», сообщил об освобождении Горнальского монастыря от ВСУ. По его данным, на зачистку территории обители от украинских солдат потребовалось более 10 дней. Что значит освобождение монастыря с военной точки зрения, почему об этом сообщают второй раз, когда ВС РФ возьмут село Горналь — последний занятый противником населенный пункт Курской области — в материале NEWS.ru.

Что известно об освобождении российскими военными Горнальского монастыря

22 апреля Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск РФ «Север», сообщил об освобождении Горнальского монастыря от ВСУ.

«В ходе упорных боев, продолжавшихся более 10 дней, „Бесстрашные“ сломили сопротивление противника и выполнили свой священный долг, освободив Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь на юге Суджанского района. Находящийся на возвышенности монастырский комплекс рассматривался противником исключительно как военный объект, на территории которого были размещены артиллерийские установки, оборудованы ПУ БПЛА, в исторических зданиях дислоцировался личный состав ВСУ», — сообщил канал.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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Позднее данные об освобождении монастыря подтвердили другие источники российских СМИ. Они также сообщили, что, судя по радиоперехватам, среди солдат ВСУ в обители были иностранцы, которые переговаривались на английском и испанском языках. Однако тела наемников после освобождения монастыря не были обнаружены. Не исключено, что военные ВСУ их сожгли или обезобразили.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости ВС РФ в зоне СВО

По данным российских СМИ, несколько групп Вооруженных сил Украины при бегстве из Горнальского монастыря подорвали его исторические строения. Скит получил сильные повреждения. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил в Telegram-канале, что монастырь вновь отстроят.

«Даже покидая Курскую область, [ВСУ] постарались максимально разрушить православную святыню, прикрываясь ее обителью. Ничего! Отмолим! Отстроим!» — написал Мирошник.

Что значит взятие Горнальского монастыря для российских военных

Освобождение монастыря имеет в большей степени политическое значение, чем военное, отметил в разговоре с NEWS.ru независимый военный эксперт Александр Храмчихин.

«В глобальном смысле смешно говорить о военном значении взятия монастыря. Это даже не населенный пункт, не перекресток дорог. Какое может быть военное значение? Оно чисто политическое. Для России — почти полностью освобождена Курская область, для Киева — утрачены позиции на Курщине. Для украинцев это был важный имиджевый момент, гипертрофированный до ненормальности, но сейчас так устроено украинское общество. ВСУ цеплялись за каждую позицию, в том числе и за монастырь», — высказал мнение Храмчихин.

Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru

В свою очередь военэксперт полковник запаса Геннадий Алехин пояснил NEWS.ru, что взятие обители имеет двоякое значение. Во-первых, это важно с морально-психологической стороны. Древний монастырь православной церкви после всех нападок и гонений на РПЦ со стороны Киева имеет для россиян сакральное значение. Он является одним из символов противостояния неонацизму и агрессивному влиянию Запада.

Во-вторых, по словам Алехина, взятие монастыря важно с военной точки зрения. Он расположен на господствующей высоте, с которой можно контролировать территорию вокруг: наблюдать за противником, а также вести корректировку артиллерийских и авиационных ударов по врагу.

«Этот монастырь важен не только сам по себе, но и для полного освобождения территорий вокруг, например села Горналь, бои за которое еще идут», — подчеркнул Алехин.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Почему Горнальский монастырь освобождали дважды

Впервые об освобождении монастыря сообщили еще 16 апреля. Тогда Telegram-канал SHOT писал, что российские морпехи отбили Свято-Николаевскую Белогорскую обитель и ликвидировали около двух сотен бойцов ВСУ. Однако вскоре появилась информация о продолжающихся боях за монастырь и внутри него. Алехин предположил, что журналисты поспешили с выводами об освобождении святыни.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru ВС РФ

«Как говорится в поговорке, „поперед батьки в пекло полезли“. Не нужно спешить, следует проверять информацию», — отметил военэксперт.

По его словам, освобождение монастыря затянулось на 10 дней из-за расположения обители и особенностей ее архитектуры.

«Монастырь расположен в соответствии с канонами древнерусской архитектуры — на высоте. Высоту штурмовать всегда сложнее, чем объекты на равнине. Кроме того, монастырь старинный, ему не одна сотня лет. Такие объекты раньше строили как крепости, так что военным ВСУ было удобно в нем закрепиться. Там и толстые стены, и подземные помещения, где удобно укрываться», — пояснил Алехин.

19 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что российские войска завершают операцию по вытеснению украинских сил с территории монастыря.

«В районе Горналя завершается зачистка территории Горнальского мужского монастыря. И штурмовые группы морской пехоты ведут боевые действия по разгрому подразделения противника в Горнале и прилегающих к нему рощах», — сказал Герасимов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru ВС РФ в зоне СВО

Когда ВС РФ полностью освободят Курскую область

По словам Алехина, полное освобождение территории Курской области должно произойти быстро, поскольку единственный населенный пункт, контроль над которым пытаются удержать ВСУ, — приграничное село Горналь.

«Если сохранятся такие темпы, как сейчас, то это должно быть делом нескольких дней. Осталось совсем чуть-чуть», — заключил он.

Ранее зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий сообщил, что российские военные проводят наступательную операцию в районе Горналя. По словам парламентария, войска начали окружать населенный пункт, наступая с двух сторон, чтобы создать котел для украинской группировки.

Министерство обороны РФ заявило, что войска группировки «Север» нанесли поражение подразделениям ВСУ в районе Горналя.

«Подразделениями группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, механизированной, десантно-штурмовой бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Горналь», — сообщило ведомство.

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