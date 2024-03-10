Горловка ночью оказалась под атакой ВСУ СЦКК: ВСУ сбросили с беспилотника на Горловку взрывоопасный предмет

Фото: МО Украины

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку в ночь на воскресенье, 10 марта, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Инцидент произошел около 02:00 мск.

После 00:00 зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 02:00 — населенный пункт Горловка (Никитовский район), сброшен ВОП с БПЛА, — говорится в сообщении.

Кроме того, мэр Горловки Иван Приходько сообщил в Telegram о пострадавших. По его словам, четыре сотрудника комбината «Никитовский хлеб» получили ранения в результате атаки украинского беспилотника. Повреждено здание цеха, три автомобиля и хлебобулочные изделия весом 1200 кг.

Также в СЦКК сообщали, что украинские войска в субботу, 9 марта, выпустили три снаряда по Донецку. Там отметили, что ВСУ использовали боеприпасы калибра 155 миллиметров.

До этого стало известно, что двое несовершеннолетних детей и мужчина пострадали при обстреле Вооруженными силами Украины Донецка. Травмы получили две девочки 2010 и 2009 годов рождения, а также гражданин 1977 года рождения.

Кроме того, мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее заявлял, что ВСУ обстреляли жилые дома и ресторан в Ворошиловском районе города. По словам главы администрации, украинские войска также атаковали Петровский и Киевский районы. Кулемзин призвал людей не выходить на улицу и оставаться в укрытиях.