Baza: Гордума Дзержинска зафотошопила надпись бренда на кофте депутата

Фото: Городская Дума Дзержинска

Депутат Роман Шилов (в центре)

Городская дума Дзержинска изменила в фоторедакторе снимок, на котором депутат Роман Шилов встречался с жителями города, пишет Telegram-канал Baza. На оригинальном снимке Шилов предстал перед гражданами в белой кофте с черными надписями Emporio Armani, однако на измененном снимке надписи бренда были стерты.

Как указывает канал, после встречи депутат разместил эти снимки в соцсети «ВКонтакте». Оттуда Гордума их перекачала к себе, удалила надпись бренда и выложила уже отредактированные снимки на свой сайт.

После этого Шилов удалил фото, где он одет в Armani, и заменил их на отредактированные, которые без соответствующих надписей.

В учреждении пояснили, что дело не в зарубежном бренде, а в запрете на рекламу торговых марок.

Ранее в Красноярске установили две современные остановки, оборудованные информационном табло, разъемами для зарядки мобильных телефонов и сетью Wi-Fi. Мэрия города разместила в своем Telegram-канале фотографии новых объектов, прифотошопив туда изображение кошки Лили, чтобы продемонстрировать гражданам, насколько эти остановки удобные.