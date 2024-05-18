Гоночный автомобиль врезался в толпу зрителей на «Кубке Ленобласти по ралли» в районе поселка Мельниково в Приозерском районе, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Согласно его сведениям, в результате аварии погиб один человек. Еще один зритель получил травмы.
Канал также опубликовал видеоролик, на котором машина на скорости проносится перед людьми, оставляя за собой пылевой след. Из-за трагичной аварии гонка была остановлена. На место происшествия прибыла реанимация.
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Ранее Госавтоинспекция Москвы сообщила о наезде автомобиля на 61-летнюю пенсионерку, лежавшую на парковке. В результате аварии женщина скончалась от полученных травм до прибытия скорой.
До этого Госавтоинспекция Крыма сообщила о массовом столкновении автомобилей на трассе Симферополь — Красноперекопск в Первомайском районе. Участниками аварии оказались два грузовика, микроавтобус и легковой автомобиль. Жертвой дорожного происшествия стал один человек.
Также ранее в Улан-Удэ пьяный водитель сбил двух детей, катавшихся на мопеде. По данным прокуратуры Республики Бурятия, одного из несовершеннолетних госпитализировали со сломанной ногой.