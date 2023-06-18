Голый петербуржец шампуром проколол прохожему ягодицу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полуобнаженный житель Санкт-Петербурга шампуром проколол ягодицу прохожему. На опубликованных Telegram-каналом «Mash на Мойке» кадрах видно, как разозленный молодой человек гонится за несколькими мужчинами.

Инцидент произошел на остановке на проспекте Героев. На кадрах видно, как двое раздетых по пояс молодых людей вступили в конфликт с прохожими — ссору пытались остановить дети и спутницы вторых, однако ситуация быстро переросла в драку.

По информации канала, нападавший с шампуром находится в отделе полиции — в отношении него составили административный протокол за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пострадавшего доставили в больницу в состоянии легкой степени тяжести. Врачи помогли ему обработать рану.

Ранее в Уфе мужчина выстрелил в прохожего, который отказался дать ему откусить шаурму. Мужчина стоял вместе с братом и ел шаурму, когда к ним подошел прохожий и попросил поделиться стритфудом. После отказа незнакомец затеял драку, но, увидев, что парни могут постоять за себя, достал пистолет и выстрелил.