Голый петербуржец разгромил несколько автомобилей и опрокинул мотоцикл В Петербурге задержали громившего машины на парковке голого мужчину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Невском районе Санкт-Петербурга мужчина в обнаженном виде бегал по парковке и громил автомобили, сообщает портал 78.ru. Дебошира задержали и передали медикам.

Инцидент произошел во дворе жилого дома на бульваре Красных Зорь. О раздетом мужчине, который оказался на парковке и вел себя неадекватно, сообщили местные жители. Он кричал, бил по автомобилям, сломал шлагбаум и опрокинул мотоцикл. На место прибыл наряд полиции, на дебошира надели наручники, а затем передали его бригаде скорой помощи. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее стало известно о жителе Уфы, который после распития алкоголя выбегает на улицу без одежды и пугает граждан. Местные жители утверждают, что нарушителя порядка забирают на несколько часов в отдел, а затем отпускают. После этого мужчина продолжает беспокоить уфимцев.

Кроме того, в Рязанской области задержали голого мужчину, подозреваемого в краже. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Отмечается, что на теле мужчины были видны многочисленные татуировки, отсылающие к тюремной и воровской культуре. В отношении него проводится проверка.