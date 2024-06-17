«Голый, окровавленный, орал»: в калужском храме скрутили пьяного мужчину Голый окровавленный мужчина едва не сорвал богослужение в калужском храме

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Калуше в храме на Николо-Козинской улице мужчина едва не сорвал службу, сообщает Telegram-канал ES! со ссылкой на очевидцев. Дебошира скрутили мужчины и удерживали его до прибытия наряда Росгвардии.

Он был голый, окровавленный. Орал, всех перепугал. Хорошо, что мужчины-прихожане среагировали, скрутили, вызвали Росгвардию, — рассказал очевидец.

Предполагается, что нарушитель спокойствия был пьян. Прихожане передали его росгвардейцам.

Ранее в Краснодаре житель ЖК «Лучезарный» устроил дебош во дворе дома, будучи в состоянии наркотического опьянения. Мужчина выбил окна на своем балконе, из-за чего получил резаные раны. Весь в крови, он взял в руки колокольчик и звонил им из разбитого окна на весь двор. Местная жительница, которая ранее пострадала от приставаний и побоев этого мужчины, рассказала, что на место прибыла полиция. Мужчину госпитализировали. При задержании он вел себя агрессивно. Позднее, по словам очевидицы, стражи порядка мужчину отпустили.