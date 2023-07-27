Голый мужчина три минуты гулял во дворе астраханского детсада

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Астрахани полиция задержала молодого человека, который порядка трех минут гулял голым по территории детского сада, сообщили в региональной прокуратуре. Надзорное ведомство начало проверку по факту инцидента.

27 июля 2023 года , на территории детского образовательного учреждения около 3 минут находился мужчина без одежды. Его задержали и вывели сотрудники полиции. Прокуратура области организовала проверку соблюдения безопасности образовательного процесса. В ходе которой также будет дана оценка полноты принятых мер к защите нравственности несовершеннолетних, — сообщили в прокуратуре.

Издание «КаспийИнфо» со ссылкой на местное УМВД отмечает, что сначала прохожие заметили голого мужчину в районе ТЦ «Восточный». Детский сад находится напротив ТЦ через дорогу. Мужчину доставили в наркологический диспансер для прохождения медосвидетельствования.

24 июля в Москве на Ленинском проспекте полиция задержала голого мужчину в одних ботинках. На опубликованном в Сети видео показано, как по меньшей мере четыре сотрудника полиции уже заковали мужчину в наручники. Он при этом поднимает голову с асфальта и пытается выпрямиться.

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