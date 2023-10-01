Голый мужчина разбился при падении с многоэтажки в Туле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Туле 34-летний мужчина погиб, выпав голым с балкона, сообщает «Тульская пресса». Видео с моментом падения выложили в городских сообществах, а в управлении СКР региона факт ЧП подтвердили. Проводится доследственная проверка.

На кадрах видно, что мужчина летит с большой высоты и ударяется о козырек на первом этаже и после его тело отлетает на тротуар возле подъезда.

8 августа голый мужчина с ножом в руках выпал с 26-го этажа ЖК «Триколор» на Проспекте Мира в Москве. 30-летний житель комплекса убегал от полицейских, которые ломились к нему в квартиру.

До этого из окна своей квартиры выпал сын актера Михаила Ефремова Николай Ефремов. Прибывшие на место медики обнаружили Ефремова в критическом состоянии. У него были диагностированы закрытые переломы бедра и таза.

25 июля в Москве на Волгоградском проспекте 17-летняя студентка выпала из окна восьмого этажа. Незадолго до этого она выпила алкоголь и рассуждала о потерянном телефоне. В больнице у нее были диагностированы переломы ребер, ушиб головы и легких, травма живота, печени и правой почки.