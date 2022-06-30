Голых и дурно пахнущих пассажиров начнут штрафовать в транспорте В Петербургском метро ввели штрафы для дурно пахнущих и голых людей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга в третьем и последнем чтении одобрили законопроект, регулирующий правила пользования местным метрополитеном. Теперь жителей и гостей северной столицы будут штрафовать за зловонную одежду и хождение босиком в метро, сообщает ТАСС.

Также штрафы будут выписаны людям без одежды, музыкантам, решившим сыграть без разрешения, попрошайкам, разжигателям костров и использующим пиротехнику, гадалкам, людям, передвигающимся в метро на лыжах, мотоциклах, велосипедах, самокатах, скейтбордах и роликах. Кроме этого, взыскания будут применены в отношении неравнодушных пользователей общественного транспорта, которые захотят вытащить людей, упавших на пути, без помощи сотрудников метрополитена.

Незаконное размещение рекламных объявлений и наклеек, а также неоправданное использование связи «Пассажир-машинист» в той же степени будут расценены как нарушения правил.

Уточняется, что размер штрафа может составить от 500 до 5 000 рублей, в зависимости от характера правонарушения. Данный закон вступит в силу спустя 10 дней после его официальной публикации.

Ранее стало известно, что жители Подмосковья могут проехать на общественном транспорте бесплатно, если у водителя не работает терминал для безналичной оплаты. Оплата наличными на территории Московской области теперь запрещена.