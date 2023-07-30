Власти подтвердили падение беспилотника под Таганрогом Губернатор Ростовской области подтвердил падение беспилотника под Таганрогом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Беспилотный летательный аппарат упал в хуторе Дарагановка Неклиновского района, написал губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале. По его словам, в результате инцидента повреждена крыша частного дома и автомобиль.

В хуторе Дарагановка Неклиновского района упал беспилотный летательный аппарат. В результате повреждена кровля частного домовладения и автомобиль. Бригада скорой медпомощи выехала на место, но пострадавших пока не зафиксировано. Принадлежность БПЛА устанавливается. На месте работают специалисты Минобороны, — заявил он.

Ранее о падении беспилотника на хуторе Дарагановка под Таганрогом сообщил Telegram-канал «112». Позже очевидцы показали видеозапись с места инцидента, где виден поднимающийся столб черного дыма.

Утром 30 июля украинские беспилотники атаковали столицу, под удар попал район «Москва-Сити», а также подмосковное Одинцово. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в результате происшествия незначительные повреждения получили фасады на двух офисных башнях центра. Позже в Минобороны РФ сообщили о пресечении попытки террористической атаки украинских БПЛА. По информации ведомства, один из дронов ВСУ был сбит, еще два подавлены.