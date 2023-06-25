Голубев: бойцы Пригожина покинули Ростов-на-Дону

Фото: Анатолий Карбинов / NEWS.ru

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале сообщил, что колонна бойцов ЧВК «Вагнер» вышла из Ростова-на-Дону и теперь направляется в свои полевые лагеря. По словам очевидцев, предприниматель Евгений Пригожин также покинул город вместе с военными подразделениями.

Колонна <...> вышла из Ростова и направилась в свои полевые лагеря, — написал Голубев.

Глава региона выразил благодарность всем, кто обеспечивал слаженную работу систем жизнеобеспечения на фоне происходящего.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по согласованию с президентом РФ Владимиром Путиным провел переговоры с предпринимателем Евгением Пригожиным, связанным с ЧВК «Вагнер». Пресс-служба Лукашенко сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов группы по российской территории и дальнейшим шагам деэскалации. Как говорится в сообщении, переговоры длились в течение всего дня, бойцам ЧВК «Вагнер» гарантирована безопасность.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что американские власти намерены отложить введение новых санкций в отношении ЧВК «Вагнер» на фоне происходящего в России. По данным издания, Белый дом опасается, что в случае введения рестрикций США «займут сторону Кремля».