Голова рабочего из Мончегорска попала в механизм для резки камня

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Мончегорске голова рабочего горно-металлургического предприятия попала в механизм для резки природного камня, пишет «МК в Мурманске». По факту произошедшего местная прокуратура организовала проверку.

Как уточняет издание, в интернете появилось видео, как сотрудника Кольской горно-металлургической компании придавило прессом. Часть движущегося механизма сбила мужчину с ног, из-за чего его голову зажало в конструкции.

Прокуратура Мончегорска даст оценку исполнения требований трудового законодательства и обеспечения безопасности специалистов во время работы. В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры реагирования.

В Краснодарском крае ранее мужчине во время проведения работ прижало ногу тремя тоннами железа. Специалисты помогли пострадавшему освободиться. Инцидент произошел в Приморско-Ахтарском районе. Рабочий разгружал листовое железо. В какой-то момент на него рухнула стопка металлических листов, ему придавило ногу.

До этого двое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов в Москве. Инцидент произошел на стройплощадке торгового центра «Краски» в Некрасовке. Медики оказали помощь пострадавшим.