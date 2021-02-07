Голосование на выборах главы Якутска продлится три дня

https://static.news.ru/photo/1437d14e-6943-11eb-bb18-96000091f725_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Досрочные выборы главы Якутска пройдут в течение трёх дней — с 26 по 28 марта. Ранее Сардана Авксентьева, первая женщина — мэр Якутска, победившая на выборах в сентябре 2018 года, заявила о своей отставке из-за проблем со здоровьем.

Провести голосование на досрочных выборах главы городского округа «город Якутск», назначенных на 28 марта 2021 года, в течение трёх дней подряд 26, 27, 28 марта 2021 года с 08:00 до 20:00 ежедневно, — цитирует РИА Новости сообщение Якутской городской территориальной избирательной комиссии.

Как писал NEWS.ru, 11 января Авксентьева сообщила, что подаст заявление об отставке по состоянию здоровья. Якутская городская дума приняла её отставку 14 января. Исполняющим обязанности мэра был назначен первый заместитель главы города Евгений Григорьев. Глава Якутии Айсен Николаев рассказал, что Григорьев успел проявить себя как эффективный руководитель, который хорошо знает и город, и проблемы простых людей.

Председатель гордумы Альберт Семёнов выразил Сардане Авксентьевой благодарность за работу, подчеркнув, что они вместе «плодотворно и конструктивно проработали 2,5 года».

Авксентьева выиграла выборы как независимый кандидат. Среди местных жителей политик пользуется уважением и считается «народным мэром», так как приняла целый ряд решений, которые были доброжелательно восприняты горожанами. Первым же своим распоряжением она приказала продать дорогие машины мэрии, а одной из её последних инициатив стало намерение продать здание мэрии, так как чиновникам «необязательно сидеть в дорогом здании в самом центре города».