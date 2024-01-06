Гололед у метро заинтересовал прокуратуру Новосибирской области Прокуратура Новосибирска организовала проверку из-за гололеда у метро

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Прокуратура Центрального района города Новосибирска инициировала проверку в связи с появлением информации о гололеде на выходе из метро, сообщило ведомство. Сотрудники намерены установить ответственных лиц и принять меры реагирования.

Прокуратурой Центрального района г. Новосибирска организована проверка по информации в СМИ об образовавшемся гололеде на выходе из метро. Прокуратура установит ответственных лиц и при наличии оснований примет меры реагирования, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что ранее на этом месте травмировалась женщина. Пострадавшая взыскала с мэрии города компенсацию в размере 500 тысяч рублей.

Гололед, угол мраморный острый, чтобы люди падали и убивались. И так из года в год. У мэрии мозгов как не было, так и нет, — возмутился один из жителей, записавший видео.

Ранее в Санкт-Петербурге местный житель поскользнулся на гололеде, упал и умер. Инцидент произошел на проспекте Гагарина. В результате падения мужчина получил множественные травмы. После происшествия мужчину доставили в больницу, однако он скончался в медицинском учреждении через четыре дня. Врачи диагностировали у него закрытый перелом ноги со смещением и повреждение затылка. По факту произошедшего была организована проверка.