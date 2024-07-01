Голого ребенка-инвалида нашли на дороге в российском регионе На дороге в Приморском крае нашли голого ребенка-инвалида

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Голого мальчика-инвалида увидела поздним вечером 30 июня на дороге в районе поселка Кипарисово в Приморье жительница Уссурийска. Семилетний ребенок не разговаривал, поэтому не смог объяснить, где его дом. Женщине ничего не оставалось, как отвезти его в дежурную часть отдела полиции, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Приморского края.

Мать ребенка установили быстро. Выяснилось, что жительница Владивостока отдыхала на речке в поселке Раздольное, куда приехала в гости.

Она оставила ребенка без присмотра, в результате чего он потерялся, а женщина прибыла для дачи объяснений лишь 1 июля, — пояснили в ведомстве.

Мальчика поместили в Артемовский социально-реабилитационный центр под опеку педагогов и психологов. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. Ситуацию взяла на контроль уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова.

Как сообщили в региональном главке МВД, на момент инцидента мать и отец были в алкогольном опьянении. В отношении родителей составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Кроме того, проводится проверка по факту оставления несовершеннолетнего в опасности (ст. 125 УК РФ).

Ранее в Санкт-Петербурге завершились поисково-спасательные работы после исчезновения 13-летнего подростка, утонувшего в Финском заливе. Тело ребенка нашли в 15 метрах от берега. Известно, что подросток отдыхал на пляже на Балтийском бульваре вместе с друзьями.