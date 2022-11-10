Голого мужчину достали из канализационной трубы в аэропорту Пулково

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

На парковке около аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге голый мужчина залез в канализационную трубу и застрял, сообщает Telegram-канал SHOT. По словам очевидцев, ему удалось проползти под землей несколько метров, прежде чем потерять возможность двигаться. На помощь прибыли коммунальные службы и спасатели. Мужчину удалось спасти, он остался невредим.

17 августа в Красносельском районе Санкт-Петербурга голый мужчина разгуливал по детской площадке. Инцидент произошел рядом с домом 12/1 по улице Захарова. Очевидцы запечатлели происходящее на видео. На кадрах видно, как мужчина без трусов, но в тапках не спеша идет по двору с большим количеством прохожих, в том числе детей.

Позднее стало известно, что по вызову граждан на место прибыли полицейские. Они нашли у одного из подъездов мужчину примерно 40 лет. Его состояние было таково, что пришлось вызвать карету скорой помощи, которая увезла его в специализированное медучреждение.