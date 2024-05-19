«Голливудская» погоня за водителем в Амурской области попала на видео В Амурской области сотрудники ДПС устроили погоню с применением оружия

Сотрудники ДПС начали преследование автомобиля Toyota Cresta в Октябрьском районе Амурской области, водитель которого имел признаки наркотического опьянения, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. В ходе погони правоохранители применили табельное оружие, чтобы прострелить колеса машины.

Для остановки опасного транспортного средства инспекторы ДПС в соответствии с Федеральным законом «О полиции» применили табельное оружие. Транспортное средство было вынуждено остановится после повреждения колес, — заявили в ведомстве.

В ходе погони нарушитель неоднократно нарушал ПДД, выезжая на встречную полосу и превышая допустимую скорость. За рулем автомобиля находился ранее судимый за незаконный оборот наркотиков житель Сергее-Федоровки 1996 года рождения. Мужчину признали виновным по статье о неповиновении требованию сотрудников правопорядка, ему назначили 10 суток административного ареста.

Ранее в Красноярске 16-летний подросток за рулем Toyota врезался в 10 припаркованных автомобилей и скрылся с места ДТП. Позднее тест на алкоголь показал, что несовершеннолетний был пьян.

Употребление наркотиков вредит здоровью.