Голикова: в ряде регионов могут частично снять ограничения из-за COVID-19

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в 17 российских регионах могут перейти на первый и следующие этапы снятия ограничений.
Сегодня по самому ключевому показателю — коэффициенту распространения — могут перейти на первый и даже последующие этапы 17 регионов страны, — сказала Голикова во время «правительственного часа» в Совфеде.
При этом она отметила, что это данные только на сегодняшний день,
Как писал NEWS.ru, ранее доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн заявил, что снижение количества новых случаев коронавируса в сутки в России и Москве радует, однако этих показателей всё ещё недостаточно, чтобы отказываться от самоизоляции.
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