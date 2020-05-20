Голикова: в ряде регионов могут частично снять ограничения из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/f60b89d2-9a75-11ea-9f55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в 17 российских регионах могут перейти на первый и следующие этапы снятия ограничений.

Сегодня по самому ключевому показателю — коэффициенту распространения — могут перейти на первый и даже последующие этапы 17 регионов страны, — сказала Голикова во время «правительственного часа» в Совфеде.

При этом она отметила, что это данные только на сегодняшний день, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн заявил, что снижение количества новых случаев коронавируса в сутки в России и Москве радует, однако этих показателей всё ещё недостаточно, чтобы отказываться от самоизоляции.