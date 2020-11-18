Голикова рассказала о ситуации с койками для COVID-пациентов в регионах

https://static.news.ru/photo/ed70fc74-2997-11eb-ae9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В десяти регионах занятость коек для пациентов с коронавирусом составляет более 90%. При этом в трёх из них этот показатель превышает 95%. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова заявила в ходе совещания президента Владимира Путина с правительством.

Она уточнила, что наиболее критическая ситуация складывается в Орловской области, Севастополе и Чувашии. Остальные регионы, где занят почти весь коечный фонд, — Ивановская, Иркутская, Омская, Пензенская и Самарская области, а также Коми и Мордовия.

За минувшие сутки в России выявлено 20,9 тысячи случаев заражения коронавирусом. Из больниц выписаны свыше 25 тысяч пациентов, скончались 456 человек. Общее количество заболевших в стране приближается к 2 млн. За время пандемии выздоровели более полутора миллионов россиян, а жертвами инфекции стали 34,3 тысячи человек.

Как писал NEWS.ru, Голикова отметила, что заболеваемость коронавирусом в России с начала октября выросла в два с половиной раза. На всей территории страны действует масочный режим, в 80 регионах усилена дезинфекция в общественных местах и на транспорте.