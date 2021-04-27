Голикова раскритиковала регионы за быстрое снятие ограничений

https://static.news.ru/photo/d0341b3c-a741-11eb-869a-96000091f725_660.jpg Татьяна Голикова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Многие российские регионы не придерживаются рекомендаций по снятию ограничений, что приводит к увеличению заболеваемости среди пожилых россиян. Некоторые субъекты Федерации и вовсе до сих пор не закупили лекарства от коронавируса, рассказала зампредседателя правительства Татьяна Голикова на заседании Совета законодателей РФ при Федеральном собрании.

По ее словам, контракты на поставку препаратов для бесплатного обеспечения жителей до сих пор не заключили либо имеют низкий процент их исполнения. Это наблюдается в Ингушетии, Дагестане и Забайкальском крае. В связи с этим вице-премьер попросила представителей законодательных собраний регионов подключиться к работе по этому направлению.

В прошлом году после выхода из локдауна президентом был подписан соответствующий указ о поэтапном снятии ограничительных мер на основе рекомендаций главных санитарных врачей субъектов Российской Федерации. Сегодня многие регионы <...> не придерживаются этих критериев, используя их как рекомендательные. Что и есть на самом деле так, но нужно очень чётко смотреть за развитием ситуации, — сказала Голикова.

По её данным, в 20 регионах, где были сняты все ограничения для старшего поколения, уже через две недели был зафиксирован прирост пациентов в возрасте старше 65 лет.

Кроме этого, в 33 регионах доля пожилых россиян среди привившихся от коронавируса остаётся ниже, чем в среднем по стране. В целом по стране 47% привитых — это люди пенсионного возраста и граждане с хроническими заболеваниями, однако в отстающих субъектах этот показатель существенно ниже.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что для формирования коллективного иммунитета необходимо привить от коронавируса не менее 70 млн россиян. По информации Голиковой, первый компонент вакцины получили уже 11,9 млн граждан, а обе прививки сделаны 7,5 млн человек.