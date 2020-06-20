Голикова поддержала просьбу врачей о строительстве больниц в двух регионах

https://static.news.ru/photo/e7f74372-b2fd-11ea-876d-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Голикова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зампредседателя правительства Татьяна Голикова поддержала врачей из Забайкальского края и Псковской области, которые обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой о содействии в строительстве больниц в их регионах. Глава государства поручил вице-премьера представить предложения в письменном виде.

Общение с медицинскими работниками прошло в формате онлайн-конференции.

Специалисты из Забайкалья сообщили, что пандемия коронавируса обнажила острые проблемы в здравоохранении. Так, в регионе до сих пор немало старых лечебных учреждений, которых требуют ремонта. В ряде случаев уместнее вовсе возводить новые здания, так как половина ныне существующий — деревянные. Медики также попросили поддержки в строительстве детской краевой больницы, которая расположена в помещениях вековой давности. Проектная документация на строительство уже готова.

Врачи из Псковской области в свою очередь рассказали о нехватке в регионе инфекционной больницы. Они попросили главу государства оказать содействие в строительстве больницы такого профиля с корпусами в Пскове и Великих Луках, проект мог бы быть реализован при содействии министерства обороны.

Я, наверное, применю запрещённый прием, но я очень хочу поддержать коллег из Забайкальского края и Псковской области, — отреагировала на эти просьбы Голикова, обратившись к Путину.

В ответ на это глава государства пообещал дать поручение министру обороны «буквально сегодня». Тем не менее, ей он поручил предоставить предложения по обоим регионам к 22 июня.

Ранее, как писал NEWS.ru, губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил Путина выделить на оснащение техникой инфекционной больницы 400 млн рублей. Больницу планируют построить в Ростове-на-Дону до конца года.