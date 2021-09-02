Голая женщина атаковала прохожих в Новосибирске

В Новосибирске прохожие заметили абсолютно голую женщину, которая, прогуливаясь по улице, приставала к прохожим и водителям, сообщает «Сиб.фм».
По словам очевидцев, сибирячка гуляла по улице Блюхера рядом с Горским жилмассивом. В какой-то момент она
По некоторым данным, женщину видят голой на улице уже не в первый раз. Её уже замечали в июне шагающей по улице Большевистской. В прошлый раз её задержала полиция.
Ранее в Феодосии полиция в ночь на 7 августа задержала пьяного водителя и его голую спутницу. Как сообщалось, в автомобиле ехали нетрезвые бывшие супруги, оба из Москвы. Мужчина, сидевший за рулём, оскорбил сотрудников и попытался скрыться. В это время к наряду полиции подбежала обнажённая женщина и, выражаясь нецензурной бранью, нанесла несколько ударов одному из сотрудников.