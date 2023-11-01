Голая девушка ночью ворвалась в кафе и заявила, что ее насиловали 20 дней «Фонтанка»: голая петербурженка пришла в кафе и заявила, что ее держали в плену

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Обнаженная девушка ворвалась в кафе в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга минувшей ночью, сообщает «Фонтанка». По информации издания, она просила помощи и утверждала, что ее 20 дней удерживали в квартире и насиловали. Сотрудники кафе вызвали полицию и скорую помощь.

Пострадавшая оказалась совершеннолетней, из кафе ее увезли в психиатрическую больницу. Газета пишет, что у девушки диагностировали психиатрическое заболевание. Кроме того, медики предположили, что пациентка находилась под действием наркотических веществ. Из квартиры, о которой рассказала петербурженка, в отделение полиции доставили двух мужчин. Сейчас правоохранительные органы проверяют обвинения в сексуальном насилии и незаконном лишении свободы.

Также в Санкт-Петербурге задержали 49-летнего заслуженного тренера России, подозреваемого в насилии над 13-летней воспитанницей. По версии следствия, мужчина летом неоднократно встречался с юной воспитанницей в лагере «Спутник» после отбоя, чтобы совершать насильственные действия. Известно, что мужчина работал учителем физкультуры в школе Фрунзенского района Северной столицы. Сейчас в отношении него ведется уголовное разбирательство.

До этого во Владивостоке преподаватели палками отогнали педофила от девятилетней школьницы, которую 39-летний мужчина чуть не изнасиловал в лесу. Предположительно, насильник схватил девочку за руку, когда она шла в школу через парк, потащил вглубь деревьев и успел раздеть.