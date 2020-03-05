https://static.news.ru/photo/773eb30a-5ece-11ea-a109-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Активисты Екатеринбурга готовят масштабный салют в честь 67-й годовщины смерти Иосифа Сталина. Они заявили, что период его правления характеризовался «кровавыми репрессиями» и не должен забываться.

Ни один тиран не погубил столько людей, и день его смерти должен стать национальным праздником освобождения: если бы этого не произошло, количество жертв было бы гораздо больше, — заявили активисты изданию Znak.com.

Они выразили надежду, что в следующем году к ним присоединятся другие российские города. В беседе с журналистами активисты пожелали остаться анонимными, поскольку опасаются провокаций.

Иосиф Сталин скончался 5 марта 1953 года в своей официальной резиденции — Ближней даче от кровоизлияния в мозг. Историки по-разному смотрят на годы правления советского лидера.

NEWS.ru сообщал, что Министерство культуры выдало прокатное удостоверение документальному фильму Сергея Лозницы «Прощание со Сталиным». Картина составлена из архивных кадров похорон советского вождя, снятых в СССР с 5 по 9 марта 1953 года.

Ранее известный журналист Леонид Парфёнов высказался о переименовании улиц в честь Сталина. По его словам, Россия до сих пор «барахтается в наследии СССР». Он сравнил правление Сталина с Викторианской эпохой.