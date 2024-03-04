Годовалый ребенок отравился жевательным табаком в Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге годовалый ребенок отравился жевательным табаком своих родителей, рассказал источник в правоохранительных органах. Девочку госпитализировали в НИИ имени Джанелидзе.

Как уточняет источник, ребенка с тяжелым отравлением забрали в больницу в ночь на 3 марта. В ходе обследования в крови ребенка нашли каннабиноиды. Девочка остается под наблюдением врачей.

Известно, что ребенок съел табак, оставшись без присмотра взрослых. На родителей составили два административных протокола: о неисполнении родительских обязанностей, а также о нарушении правил въезда в Россию.

В Санкт-Петербурге девочка ранее впала в кому после того, как мать дала ей выпить чай с яблочным уксусом. Женщина хотела облегчить состояние четырехлетней дочери, которая жаловалась на боли в животе. Ребенка экстренно доставили в больницу и поместили в реанимацию.

В феврале в Ленинградской области трехлетний ребенок впал в кому после стакана водки. Мать взяла ребенка с собой на день рождения подруги, во время застолья он перепутал посуду и выпил спиртное.

До этого в Москве подростка госпитализировали с отравлением после того, как он съел мухоморы. 17-летнего парня доставили в токсикологическое отделение.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.