Годовалый мальчик перепутал воду с уксусом и попал в больницу в Петербурге В Петербурге годовалый ребенок вместо воды выпил уксус

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Петербурге годовалый ребенок попал в больницу после того, как выпил вместо воды уксус. Малыша экстренно привезли в больницу сами родители. Врачи диагностировали у мальчика химические ожоги рта, глотки и пищевода, сообщает 78.ru.

Состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести. Как он смог добраться до укуса — неизвестно.

Ранее в больницу госпитализировали мальчика, который выпил капли для глаз бабушки. Происшествие случилось в поселке Лебяжье Ленинградской области. У трехлетнего ребенка диагностировали острое пероральное отравление.

Ранее сообщалось о госпитализации в московскую больницу подростка с отравлением от мухоморов. 17-летнего парня доставили в токсикологическое отделение детской больницы.

Тем временем число госпитализированных после массового отравления в городе Буйнакске Республики Дагестан выросло до 164 человек. Медики уже выписали 64 пациента, поступивших ранее с кишечной инфекцией. Известно, что к массовому отравлению в республике привела утечка на водоводе. Из-за аварии случился «подсос» водных стоков, которые попали в резервуары с чистой водой. Исследования показали наличие рота- и норовирусов, а также дизентерии.