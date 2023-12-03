Годовалую девочку ударили доской по голове во время ссоры в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Годовалая девочка получила травму головы во время ссоры соседок в центре Санкт-Петербурга, сообщает «Фонтанка». По информации издания, ребенка одной из конфликтующих женщин случайно ударили доской.

Что стало причиной конфликта в Дровяном переулке, не сообщается, однако, как выяснила «Фонтанка», у пострадавшей девочки врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а также сотрясение мозга. Госпитализировать ее не стали и отправили домой, уточняет издание.

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